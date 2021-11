Czytelnictwo w Sępólnie. Dyrektor Kędzierska: - Mamy mniej czytających dzieci

Pandemia koronawirusa ma odzwierciedlenie w statystykach dotyczących czytelnictwa. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim zarejestrowała w ciągu trzech kwartałów tego roku 1412 czytelników. To oznacza, że ma ich o 13 procent mniej w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy to było 1628 czytelników. W 2019 roku , czyli jeszcze przed wybuchem pandemii, w sępoleńskich książnicy zarejestrowanych było 1668 osób.

Więcej dorosłych niż dzieci i młodzieży

Jeszcze w 2020 roku mieszkańcy powiatu odwiedzili wypożyczalnię 10 254 razy. Najliczniejszą grupę czytelników pod względem wieku stanowili dorośli w wieku 25-44 lat – 337 oraz dzieci w wieku 6-12 lat – 333. Seniorzy powyżej 60 lat to 268 osób, a między 45 a 60 lat – 231. Dalej sytuują się dzieci, młodzież i studenci: 135 – dzieci w wieku 13-15 lat, 120 – młodzież w wieku 16-19 lat, 112 – osoby w wieku 20-24 lata. Najmniej liczną grupę stanowiły maluszki do 5. roku życia (92). Upraszczając, po książki więcej sięga dorosłych niż dzieci i młodzieży do 19 roku życia (pierwsza grupa stanowi niespełna 60 procent czytelników).