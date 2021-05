Czytelnik apeluje o przesunięcie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Grażyny i Nowej w Brodnicy. Sprawdzamy, co na to miasto

Czytelnik apeluje o przesunięcie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Grażyny i Nowej w Brodnicy

Nasz Czytelnik zwraca uwagę na przejście dla pieszych, które - jak zauważa - znajduje się praktycznie na skrzyżowaniu ulic Grażyny i Nowej w Brodnicy. Czytelnik apeluje w związku z tym do miasta o przesunięcie tego przejścia zanim dojdzie do tragedii, tym bardziej, że przez to przejście przechodzą dzieci idąc do szkoły Podstawowej nr 4 w Brodnicy. - Szkoda, że zanim dojdzie do tragedii nikogo to nie interesuje - denerwuje się Czytelnik.

O sprawę zapytaliśmy Urząd Miejski w Brodnicy. Jak się okazuje, urzędnicy już zajmują się przesunięciem tego przejścia dla pieszych.