Czytelnik: Na basenie w Chełmnie sypią się ściany. Nowo odremontowane. Kto za to zapłaci?

Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmnie, osoby chodzące na wydarzenia sportowe w tej szkole, widzą - jak to nazywają - niedoróbki po remontach na basenie, robią zdjęcia i przesyłają do naszej redakcji. I zadają pytania.

- Pani dyrektor zapłaciła za remonty wykonywane przez konserwatorów ze swoich pieniędzy czy jednak z miejskich? Bo jeśli z miejskich to oznacza to, że z pieniędzy podatników - mieszkańców Chełmna. Czy o taki efekt końcowy tej inwestycji chodziło? - pyta Czytelnik. - Farba odpada płatami - co widać na zdjęciach, na wodzie w basenie leży folia. Woda paruje i ścieka po ścianach, odpada farba, która niedawno została położona. Czy miasto ma kontrolę nad inwestycją? Kto i za czyje pieniądze odremontuje te ściany?