Czy miejsce z figurką św. Rocha w Chełmnie zostanie odnowione? Zdjęcia

- Czy burmistrz umieści zadanie remontu miejsca z kaplicą i figurką w budżecie na 2022 rok? - zapytaliśmy burmistrza Chełmna 25 listopada 2021 roku. - Proboszcz fary zapewnia, że po jego stronie jest zakup figurki do kapliczki, a wykonanie remontu jest po stronie miasta. Jaki zakres prac trzeba tam wykonać? Jaki jest szacowany ich koszt? Radny Michał Wrażeń wspominał na sesji Rady Miasta Chełmna, że od 2019 roku apeluje o wykonanie tego zadania. Czyli od 2019 roku nie uznaje to zadanie uznania większości radnych, aby zostać wykonane, a musi mieć ich akceptację.

Kapliczka z figurką św. Rocha w Chełmnie jeszcze w tym roku?

- Do tego nikt nikogo nie musi przekonywać - mówi Artur Mikiewicz. - Miasto jednak jako jednostka samorządu terytorialnego, działająca w obszarze finansów publicznych, nie może wydatkować środków ani na tworzenie nowych, ani remont istniejących miejsc kultu religijnego - tym samym nie mogliśmy zawrzeć w budżecie miasta na rok 2022 środków na tę inwestycję. Niemniej, myśląc o niej poważnie i kierując się dobrą wolą, podjęliśmy możliwe kroki zmierzające do realizacji zadania. Własnymi siłami opracowaliśmy projekt odtworzenia kapliczki, który uzyskał pozwolenie i jest możliwy do realizacji. Ponadto, zabezpieczyliśmy bardzo dobrej jakości materiał rozbiórkowy, aby móc odtworzyć kapliczkę z historycznej cegły. Proboszcz zobowiązał się do zakupu nowej figurki, a my jesteśmy w trakcie uzgodnień dotyczących wykonania prac - taki jest plan działania.