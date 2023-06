Gniewkowo ma piękny kompleks basenowy. Powstał dzięki wsparciu z "Polskiego Ładu"

- Budowę kompleksu basenowego rozpoczęliśmy w 2022 roku i w tym samym roku została ona zakończona. Jednak ze względu na to, że trwały jeszcze prace związane z rewitalizacją Parku Wolności, na terenie którego kompleks się znajduje, nie mogliśmy go od razu otworzyć. Rewitalizację parku zakończyliśmy w roku bieżącym i dlatego dzisiaj, w wigilię Świętego Jana, otwieramy baseny letnie w Gniewkowie - informuje burmistrz Adam Straszyński.

Kompleks basenów w Gniewkowie z wsparciem "Polskiego Ładu"

W skład kompleksu wchodzą 3 otwarte baseny. Ten największy ma 120 centymetrów głębokości i wymiary 24 metry na 12 metrów. Głębokość pozostałych dwóch basenów, to 100 centymetrów i 60 centymetrów. Na terenie kompleksu znajdują się również zjeżdżalnie wodne dla dzieci. Korzystające z basenów osoby poruszają się pomiędzy nieckami po drewnianych pomostach. Na miejscu są oczywiście przebieralnie, sanitariaty, pomieszczenia socjalne dla osób obsługujących obiekt oraz pomieszczenia techniczne z urządzeniami do uzdatniania wody, które pracują przez całą dobę.

Kompleks basenów w Gniewkowie czynny będzie nawet we wrześniu

- Baseny będą czynne przez okres letnich wakacji, a jeśli będzie dopisywać pogoda, to także jeszcze w pierwszych dniach września - dodaje burmistrz Straszyński.

Warto wspomnieć, że o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają tam od dnia otwarcia ratownicy Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy.

Kompleks czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10-18, a od piątku do niedzieli od 10 do 20. Obowiązują bilety wstępu. Mieszkańcy miasta i gminy Gniewkowo korzystają ze zniżek.