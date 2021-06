Czytelnik z gminy Brzozie w powiecie brodnickim skarży się na częste odcinanie dostawy wody. Gmina Brzozie odpowiada

Mieszkaniec Jajkowa chciał się umyć, ale z kranu nie poleciała woda. Mówi, że dostawy wody w gminie Brzozie są często odcinane. Gmina Brzozie odpowiada

Mieszkaniec Jajkowa ok. g. 22 w sobotę 19 czerwca chciał się umyć, ale gdy wszedł do wanny i odkręcił kran, woda nie poleciała. Jak nam przekazał, bardzo go to zdenerwowało, ponieważ problem zakręcania wody przez gminę bez ostrzeżenia mieszkańców ponawia się od wielu lat, zwłaszcza podczas upałów. Jak podkreśla Czytelnik, myślał, że problem ten zniknie wraz ze zmianą nowo wybranego wójta, na którego zresztą głosował, jednak tak się nie stało. Czytelnik zastanawia się, czy tylko w Jajkowie nie było wody, a w Brzoziu już tak oraz z czego to wynika. Nasz Czytelnik zaznacza, że płaci za wodę, a nie zawsze ma możliwość umyć się i napić wody w czasie upałów. Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Gminy w Brzoziu.