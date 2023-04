Czytelnik z Sępólna Krajeńskiego: U nas kładą polbruk tam, gdzie jeżdżą ciężarówki i tiry!

- Kto wpadł na pomysł, by zamiast asfaltu położyć kostkę brukową na tym odcinku drogi? - pyta Czytelnik. - Czy ktoś, kto to wymyślił, naprawdę nie wie kto porusza się tą drogą? Codziennie przejeżdżają tu setki ciężarówek z ZGK - nie tylko potężnych śmieciarek, ale także tiry. Kostka absolutnie nie nadaje się na nawierzchnię w tym miejscu. Myślałem, że w gminie pracują bardziej myślący i kompetentni ludzie, nie trzeba być chyba architektem czy inżynierem by wiedzieć, że kostka chodnikowa absolutnie pod tiry się nie nadaje. Podobnych "szopek” nie widziałem w żadnym mieście. Kostki brukowe kładzie się wyłącznie na zamkniętych osiedlach ze znakiem zakazu wjazdu powyżej 3.5 t.

Mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego nie rozumie decyzji władz.

- Decyzje, które są podejmowane przez władze w tym miasteczku przyprawiają nieraz aż o złość - dodaje Czytelnik. - Taki marnowane są przecież nasze pieniądze. Trzeba sobie powiedzieć jasno, remont tej ulicy to zmarnowane setki tysięcy złotych. Najgorsze jest to, że gdy wkrótce pojawia się wgłębienia i koleiny to nikt jak zwykle za to nie odpowie, a przecież ktoś zostawił swój podpis wydając taką decyzją.