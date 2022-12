Dachowanie to dramat, ale nawet wtedy warto wiedzieć jak samemu sobie pomóc

Co może być przyczyną wywrócenia się pojazdu? Może to być poślizg i uderzenie na przykład w krawężnik, wpadnięcie do rowu, wystrzał opony przy dużej prędkości czy uderzenie na skrzyżowaniu przez inny pojazd. Bez względu na przyczynę, szansę na przeżycie takiego zdarzenia dają nam prawidłowo zapięte pasy. To podstawa przy każdej, nawet najkrótszej podróży samochodem, ale w przypadku zderzenia z innym pojazdem czy dachowania to element kluczowy.

Należy również pamiętać o zabezpieczeniu przedmiotów w samochodzie. Mogą one uderzyć nas z siłą wielokrotnie przekraczającą ich pierwotną wagę – radzi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.