Uwaga, wkrótce na Kujawach i Pomorzu będzie zimno i biało. Przygotuj auto na zimę!

- Jeśli cała rzecz sprowadzi się tylko do wymiany opon, to jednak za mało, aby można było mówić o dobrym przygotowaniu do zimy – stwierdza Lech Świątek, właściciel bydgoskiej firmy produkcyjnej branży motoryzacyjnej, były utytułowany torowy kierowca rajdowy. - Co do samych opon, to trzeba sprawdzić stan bieżnika oraz czy mamy w nich właściwe ciśnienie. A jeśli wyruszamy w dłuższą trasę, należy sprawdzić także jak wygląda koło zapasowe. Najlepiej kupić sobie koło pełnowymiarowe, a nie tak zwane dojazdowe i dopompować je do właściwej wartości.

Wyobraźmy sobie bowiem awarię na drodze w mrozie. Nie dość, że trzeba wymienić koło, to leżące w bagaźniku od lat zapasowe musielibyśmy jeszcze dopompowywać. To wszystko jest niezwykle uciążliwe.