Dali miłość prześladowanym. Trwa peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów w archidiecezji gnieźnieńskiej

W sobotę, 9 grudnia 2023 r., w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczęła się pielgrzymka relikwii bł. rodziny Ulmów, zamordowanych 24 marca 1944 r. przez hitlerowców za ukrywanie Żydów. W br. roku bohaterska rodzina została wyniesiona na ołtarze przez papieża Franciszka.

W drodze z Włocławka do inowrocławskiej parafii pw. św. Józefa Oblubienica NMP, w której zaplanowano uroczyste wprowadzenie relikwii i obrazu bł. rodziny Ulmów do archidiecezji gnieźnieńskiej, powitanie miało miejsce w kościele parafialnym w Chełmcach (gm. Kruszwica) przez bp. Radosława Orchowicza, w obecności ks. Huberta Wiśniewskiego, diecezjalnego duszpasterza rodzin, księży dekanatu kruszwickiego i wiernych. Po modlitwie i mszy św., odprawionej przez ks. Wojciecha Daneckiego, dziekana kruszwickiego, relikwie przewieziono do Inowrocławia.