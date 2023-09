Daniel Grzybowski z Grudziądza w "The Voice Of Poland". Pozamiatał! Jurorzy zachwyceni

Daniel Grzybowski z Grudziądza zaśpiewał w "The Voice of Poland"

Daniel zaśpiewał piosenkę z repertuaru grupy Queen: "Who wants to live forever". To przepiękna, chwytająca za serce piosenka. I bardzo trudna technicznie.

Wystartował w telewizyjnym show "The Voice Of Poland", a premierowy odcinek z jego udziałem obejrzeliśmy w sobotę, 2 września.

Jurorzy byli zachwyceni wykonaniem Daniela. Swoje fotele odwrócili wszyscy, bo każdy z nich chciał mieć grudziądzanina w swojej drużynie.

Daniel mógł wybrać każdego z trenerów "The Voice Of Poland". A wybrał Marka Piekarczyka. - Pomimo mojego młodego jeszcze wieku, moja dusza jest starorokendrolowa - uzasadniał grudziądzanin.

I usłyszeliśmy Marka Piekarczyka razem z Danielem wykonujących "Whole Lotta Love" z repertuaru Led Zeppelin. Ależ dali czadu! To był prawdziwy "ogień"!

Daniel Grzybowski jest nauczycielem muzyki w szkole w podgrudziądzkiej Grupie.

- Jestem nauczycielem szalonym, pełnym pasji, zaangażowanym i po prostu dzieciaki uwielbiają te zajęcia. Zawsze ich karmię czy to starym rockiem, czy też trochę heavy metalu im przemycam. Niektórzy zatykają uszy, niektórzy są zafascynowani, że takie rzeczy i to tak szybko grać - mówił w programie Daniel. - Po pracy w szkole pracuję w swoim studio. Nagrywam zespoły, nagrywam całe płyty, różnej maści gatunki muzyczne. Dlatego też m.in. zdecydowałem się wystąpić w The Voice of Poland, by w końcu spełnić swoje marzenia. Zawsze spełniałem czyjeś marzenia nagrywając komuś single, czy aranżując, komponując, więc nadszedł czas żeby w końcu spróbować zrealizować swoje marzenia.