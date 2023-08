Darmowe laptopy dla uczniów z Kujawsko-Pomorskiego. Kiedy trafią do czwartoklasistów?

Na zakup prawie 400 tys. laptopów dla czwartoklasistów z całego kraju rząd przeznaczy ponad miliard złotych.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają bezpłatnie laptopy (wartość jednego to ok. 3 tys. zł), a nauczyciele dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.

Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jest kolejnym etapem w unowocześnieniu procesu dydaktycznego w polskich szkołach.

Zakupu laptopów co roku będzie dokonywał minister cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazywany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia zgodnie z preferencjami rodziców.

Sprzęt zostanie przekazany uczniom do 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w IV klasie. Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność.