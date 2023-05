Dekalog zdrowia psychicznego. To muszą robić seniorzy, by dobrze się czuć

Według najnowszych statystyk WHO odsetek osób starszych szybko rośnie na całym świecie. W latach 2015-2050 podwoi się z 12 do 22 procent. Przewidywany wzrost wynosi od 900 milionów do 2 miliardów osób w wieku powyżej 60 lat. Również w Polsce udział osób starszych systematycznie rośnie. Na koniec 2021 roku liczba osób w wieku ponad 60 lat wyniosła 9,7 mln, a co za tym idzie odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,7 procent.

Zaburzenia psychiczne u 15 procent starszych osób

Dekalog zdrowia psychicznego

Eksperci Kongresu zaznaczali, że często seniorzy myślą, że nic już ich ciekawego nie spotka w życiu, że przeżyli to co najlepsze i obecnie ich zadaniem jest po prostu doczekać końca swoich dni. Byli zgodni, że jeśli człowiek powie sobie, że nic go ciekawego nie spotka to na pewno tak się stanie. Jednak, gdy otworzy się na inne możliwości to prawdopodobnie okaże się, że jest to dobry czas na odkrywanie i realizowanie się w swoich pasjach bo w każdym wieku możemy żyć pełnią życia. I nagle, życie na emeryturze jest nawet ciekawsze niż wcześniej, bo teraz możemy robić to co zawsze chcieliśmy, ale brakowało np. czasu, czy były inne priorytety.