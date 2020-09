Dementi starosty sępoleńskiego Jarosława Tadycha: „Nie ma żadnej decyzji o likwidacji LO w Sępólnie”

Po publikacjach prasowych o słabym naborze młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie i wypowiedziach radnych na sesji rady powiatu, starosta Jarosław Tadych na konferencji prasowej skomentował informacje, które docierają do niego od mieszkańców powiatu. Przed tygodniem opublikowaliśmy dane o naborze do szkół, jakie przedstawiła podczas zdalnych obrad sesyjnych dyrektor wydziału oświaty, Lidia Sokulska-Tłok.

Radni wyrazili swoje obawy co do zmniejszającego się z roku na rok naboru do szkół ponadpodstawowych, które prowadzi powiat sępoleński. W tym roku jest to 244 uczniów klas pierwszych w dziewięciu utworzonych oddziałach. Najtrudniejsza sytuacja jest w sępoleńskim liceum, gdzie naukę w pierwszej klasie rozpocznie 17 absolwentów szkół podstawowych. Zgodę na utworzenie oddziału wyraził niejednogłośnie zarząd. W całej szkole uczy się niespełna setka młodzieży.

- Musimy się zastanowić, czy jest sens taką szkołę utrzymywać. Uczniów jest bardzo mało, a koszty utrzymania są wysokie. To bardzo niepokojące – podsumowała wtedy wiceprzewodnicząca Zofia Krzemińska. Starosta Tadych podkreślił, że radnych i zarząd czekają „trudne dyskusje nad losem oświaty w powiecie i trudne do podjęcie decyzje”.