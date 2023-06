Demografia regionalnie. Tylu mieszkańców liczy teraz województwo kujawsko-pomorskie

Przyrost ma znaczenie

Przyrost naturalny ma tutaj znaczenie. Dla niewtajemniczonych: oznacza różnicę między liczbą urodzeń żywych a zgonów. Gdy jest na plusie, to urodzeń jest więcej niż zgonów, a jak urodzeń odnotowujemy mniej, to mamy odwrotną sytuację i mówimy o ubytku naturalnym.

- Na zmiany liczby ludności w ostatnich latach ma wpływ przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny - wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny.

W województwie mieszka więcej pań niż panów, chociaż dużej różnicy nie widać. Panowie stanowią 48,4 proc. ogółu.

Przyjmuje się, że średni wiek obejmuje osoby od 40 do 60 lat. Ci w naszym regionie, którzy niedawno obchodzili 40. urodziny, należą do najliczniejszej grupy. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podaje, że grupa wiekowa 40-44 lata jest największa. To ponad 163 tysiące osób. Na drugim miejscu znajdują się ci między 35. a 39. rokiem (jest ich prawie 162 tys.), a trzecia spośród najliczniejszych grup wiekowych to ta od 45 do 49 lat (niemal 153 tys.).