Derby Włocławka po raz siódmy. Historia meczów Lider - Włocłavia Włocławek [zdjęcia, wideo]

Zobacz wideo: Lider Włocławek - Włocłavia Włocławek 0:4

Kibice, ale także nawet piłkarze nie uznają tej rywalizacji za poważne derbowe starcie. Derby to były z nieistniejącym już Kujawiakiem. W przeszłości zawsze rywalizacje Włocłavii i Kujawiaka były bardzo emocjonujące bez względu na miejsce zespołów w tabeli. I co najważniejsze odbywały się przy licznie zgromadzonej publiczności. Teraz o takiej frekwencji można niestety tylko pomarzyć. Niektóre mecze decydowały nawet o awansie jednej z ekip do 3. ligi. Było dużo zwrotów akcji, rzuty karne i co najważniejsze bramki. Emocji nigdy nie brakowało.

Teraz to już nie to samo. Jednak w myśl przysłowia jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma...