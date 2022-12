Diamentowa Liga na stałe! Śląsk pisze nową historię lekkoatletyki

– Stres? Był, ale w sierpniu, przed tegorocznym sprawdzianem. Po nim byłem już pewien, że zasługujemy na miejsce w diamentowej. Do tej pory naszą sytuację porównałbym do draftu NBA. Wykorzystaliśmy szansę, zdaliśmy test, determinacją i ciężką pracą zasłużyliśmy na stałe miejsce w lekkoatletycznym odpowiedniku Ligi Mistrzów. Ale nie osiadamy na laurach i rozpoczynamy grę na poważnie – mówi marszałek województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

To historia typu american dream. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, odbywający się na Śląsku dopiero od 2018 roku (w 2009 roku zainaugurowano go w Warszawie), tej wiosny po raz pierwszy uchylił bramy Diamentowej Ligi. Tyle tylko, że w trybie last minute, bo po krótkich pertraktacjach wskoczył za odwołane mityngi w Chinach. Komitet organizacyjny miał ledwie trzy miesiące, żeby dostosować zawody do nowych wymogów. 6 sierpnia, pomimo deszczu, na trybunach zasiadło blisko 30 tysięcy kibiców, a kto nie dotarł na obiekt, był w stanie obejrzeć transmisję w aż 155 krajach. Tam wszędzie ludzie dowiedzieli się wówczas, że Śląsk – przygarnięty do diamentowej rodziny w ramach próby i sprawdzenia naszej jakości – może stać w jednym rzędzie z największymi metropoliami jak Paryż, Londyn czy Bruksela – miastami, które od lat są symbolami Diamentowej Ligi.