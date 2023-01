Diane Sellier jednym z faworytów zbliżających się ME w short tracku w Gdańsku

Tuż po polska kadra narodowa łyżwiarzy szybkich z krótkiego toru, wspierana przez PGE Polską Grupę Energetyczną, rozpoczęła w Białymstoku przygotowania pod kątem startów w ME. W Nowy Rok biało-czerwoni przenieśli się do Gdańska, aby szlifować formę na arenie mistrzostw. Jednym z reprezentantów Polski, który w styczniu ma powalczyć o medale Starego Kontynentu, jest Diane Sellier. W tym sezonie 21-latek demonstruje fantastyczną formę na dystansie 500 metrów. Reprezentant Polski trzykrotnie awansował do ścisłego finału Pucharu Świata, a w Ałmatach po raz pierwszy zwyciężył w zawodach tej serii.

– Nie jestem zaskoczony wynikami. Codziennie ciężko trenuję, realizuję i ufam planowi treningowemu przygotowanemu przez szkoleniowców kadry. Myślę, że w tej chwili mamy naprawdę dobry zespół do trenowania i zasadzie wszyscy bardzo się rozwinęli. Wiem, ile mi brakuje do doskonałości, ale dążę do tego, aby być jednym z najlepszych łyżwiarzy. Ostatnie złoto zdobyte w Kazachstanie jest dowodem na to, że plan się sprawdza i jestem na dobrej drodze do realizacji swoich marzeń – mówi Sellier.