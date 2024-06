Dla jednych próba generalna, dla innych ostatnia szansa na igrzyska – startują mistrzostwa Europy w pływaniu i skokach do wody

– Do Serbii wysłaliśmy bardzo liczną reprezentację. W ostatnich dniach Klaudia Tarasiewicz, Adam Mróz i Piotr Woźniak walczyli już na wodach otwartych, a od poniedziałku do rywalizacji przystąpi 30 pływaków i 4 skoczków do wody – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.

– Dla części naszej kadry będzie to ważny sprawdzian przed startem na igrzyskach, inni staną przed ostatnią szansą, by wypełnić minimum i pojawić się w Paryżu. Trzymamy kciuki, by kwalifikacji było jak najwięcej – dodaje nasza mistrzyni olimpijska z Aten.

Pewnych indywidualnego startu w stolicy Francji jest w tym momencie 9 osób: Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz, Dominika Sztandera, Laura Bernat, Adela Piskorska, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk oraz bracia Chmielewscy: Krzysztof i Michał. Z tej grupy w Belgradzie zabraknie tylko Wasick, która na ostatnich mistrzostwach Europy w Rzymie zdobyła srebro na 50 m stylem dowolnym. Zawodniczka AZS AWF Katowice do startu w swoich piątych igrzyskach szykuje się w Stanach Zjednoczonych.