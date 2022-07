Dłużnik-rekordzista z Kujawsko-Pomorskiego jest winien już 4,5 mln zł. I tym dłużnikiem jest kobieta

Teoretycznie jest lepiej. Z danych KRD wynika, że na początku 2021 w regionie żyło prawie 157 tysięcy dłużników, natomiast średnie zadłużenie na osobę wynosiło blisko 19,8 tys. zł. Teraz grono dłużników skurczyło się do trochę ponad 151 tys., a przeciętny dług zmalał do ponad 19,5 tys. zł.

Choć w województwie największą dłużniczką jest kobieta, statystyczny dłużnik to mężczyzna. Ma około 40 lat i do oddania blisko 22 tys. zł. Niespokojne czasy, czyli najpierw walka z pandemią, teraz walka z inflacją i walki w Ukrainie skłaniają do oszczędzania.

Cięcie kosztów

Wielu zaciągnęło kredyty na budowę domu czy zakup mieszkania. Niektórym klientom raty od jesieni zeszłego roku wzrosły nawet o ponad 2000 zł. Taki jest efekt dziesiątej z rzędu podwyżki stóp procentowych. Powiększa się grono osób, które mają kłopoty ze spłatą. Komornik z Kujawsko-Pomorskiego mówi, że jest źle, a będzie gorzej. - Zanim nastała pandemia, w naszym regionie jednocześnie można było śledzić kilkanaście obwieszczeń o licytacjach mieszkań za długi. Teraz mamy ich prawie 40. Wśród osób, obecnie tracących mieszkania, jeszcze nie ma tych, które właśnie w wyniku rekordowej inflacji i drożejących kredytów zaczęły mieć trudności z oddawaniem rat. Zanim ruszy machina windykacyjna i sprawa trafi do sądu, następnie do komornika, miną czasem dwa, trzy lata. Tyle pewnie poczekamy, żeby przekonać się, jak drożyzna odbiła się na kieszeniach Polaków.

Pożyczka bankowa

Kto może, ten się ratuje, aby nie dopuścić do zadłużenia. Do banków zaczęli zgłaszać się klienci, którzy już spłacają pożyczki, ale którym przez ostatnie miesiące ciężko to szło. Podejmują dodatkową pracę i z kolejnym zaświadczeniem od nowego pracodawcy idą do banku, aby ten uwzględnił ich wyższe zarobki. Wtedy mają większe szanse na zdobycie następnej pożyczki. Tyle że takie rozwiązanie, zamiast pomóc, może pogrążyć klienta.