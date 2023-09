DMŚ w szachach kobiet od środy w Bydgoszczy. Polki gotowe na grę o ćwierćfinał

Dwanaście najlepszych światowych drużyn kobiet stanie do rywalizacji o medale w formule szachów szybkich (45 minut i 10 sekund na partię). Drużynowe mistrzostwa świata kobiet rozgrywane są od 1993 roku, a bydgoska edycja będzie drugą z rzędu graną w szachach szybkich. To także pierwszy raz, kiedy żeńskie teamy spotkają się w Polsce.

– DMŚ to wydarzenie dla środowiska szachowego w naszym kraju. Do tej pory organizowaliśmy wiele najważniejszych imprez dla młodszych roczników. Wisienką na torcie były rozegrane na Stadionie Narodowym w 2021 roku MŚ w szachach szybkich i błyskawicznych. Bydgoskie mistrzostwa świata kobiet będą pierwszymi tak poważnymi zawodami drużynowymi od Olimpiady, która odbyła się w Polsce w 1935 roku. Jesteśmy zaszczyceni, że tak wielkie zawody znów odbędą się nad Wisłą – nie ukrywa radości Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), która wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym organizuje drużynowe mistrzostwa świata kobiet. – Bydgoszcz niewątpliwie jest dużym ośrodkiem, gdzie panują wieloletnie tradycje szachowe. Miasto od dłuższego czasu aktywnie uczestniczy w życiu naszej dyscypliny i co roku organizuje wiele znakomitych zawodów. Jesteśmy przekonani, że DMŚ w Bydgoszczy będą organizacyjnym sukcesem, a wszyscy uczestnicy zakończą je z poczuciem zadowolenia – dodaje.