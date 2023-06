Dni Borów Tucholskich 2023! Wystąpi Gromee. Co jeszcze wydarzy się wkrótce w powiecie tucholskim?

63. Dni Borów Tucholskich

Co w programie obchodów 63. Dni Borów Tucholskich? Sprawdźcie na plakacie poniżej.

Borowiacki Jarmark Świętojański w Tucholi

Na 24 czerwca zaplanowano Borowiacki Jarmark Świętojański w Tucholi. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 13. Zorganizowany zostanie na dziedzińcu Muzeum i Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W programie: wspólne świętowanie pierwszego dnia wakacji, warsztaty, prezentacje i atrakcje muzyczne.

Eko piknik w Żalnie

Weekend pełen atrakcji w gminie Gostycyn

W niedzielę ,25 czerwca, już o godz. 5, rozpoczną się spławikowe zawody wędkarskie na jeziorze Średniak. Uczestnicy mają zbiórkę przy Rybakówce. Powalczą o Puchar Wójta Gminy Gostycyn. Później zaplanowano obchody Nocy Świętojańskiej - na terenie skweru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie. O godz. 20 rozpocznie się gra terenowa dla mieszkańców w poszukiwaniu kwiatu paproci (potrzebne są wcześniejsze - do piątku, zgłoszenia chętnych. Zapisywać mogą się grupy do 4 osób, w tym jedna osoba pełnoletnia). Od godz. 21 będą serwowane wywary z pieczary, czyli smakołyki przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przyrowie, a o godz. 21.40 będzie okazja obejrzeć pokazy taneczne dzieci - grup Agatki i Obsesja. Około godz. 22 rozpocznie się główne widowisko Nocy Kupały - Fundacja Sztukmistrze x Synergy Art z Torunia przygotuje wyjątkowy spektakl z użyciem ognia i elementów pirotechnicznych.

O godz. 15 ze stadionu za torami w trasę objazdową wyruszą wozy strażackie i pojazdy zabytkowe. Przejadą przez większość miejscowości gminy (z Gostycyna na Pruszcz, Bagienicę, Małą Klonię Wielką Klonię Przyrowę, Wielki Mędromierz i przez Łyskowo do Gostycyna). Po powrocie aut rozpocznie się oficjalna część Zlotu. Zaplanowano w niej konkursy strażackie i animacje z GOK-iem. Będą pokazy akrobatyki, gimnastyki i tańca przygotowane przez Fitness sportowy Tuchola. Chętni będą mogli skorzystać z przejażdżek drezyną. Będą stoiska ze smakołykami (w tym strażacka grochówka), stoiska promocyjne, pokazowe i edukacyjne. Zakończy wieczór zabawa pod chmurką.

Charytatywny turniej w Raciążu

24 czerwca o godz. 10 na Stadionie Leśnym w Raciążu rozpocznie się III edycja Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej CEO-CUP 2023'. W tym roku zamierzamy chodzi o zbiórkę środków na zakup protezy dla Jarosława Kani. Rozwijająca się od jakiego czasu choroba, zebrała okrutne żniwo i kilka tygodni temu lekarze musieli podjąć decyzję o amputacji zajętej chorobą nogi. Tegoroczna odsłona będzie nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do integracji przedstawicieli branży oraz środowisk z nią związanych. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności piłkarskie i przyczynić się do osiągnięcia szczytnego celu, wspólnego celu.