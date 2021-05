Dni Borysa Budki jako szefa PO są policzone. Następcą Sikorski lub Trzaskowski?

Prof. Lech Witkowski, filozof i pedagog z Akademii Pomorskiej w Słupsku przypomina, że PO powstała jako szalupa ratunkowa dla środowiska Unii Wolności. - A teraz jest już nie do wytrzymania w jej udziwnieniach intelektualnych – ocenia. - Choć byli tam wybitni i szlachetni ludzie, to jako całość nie zyskiwali odzewu społecznego. Sama PO teraz też potrzebuje szalupy, niekoniecznie firmowanej przez „trzech tenorów”, jak na początku. Trzaskowski szansę 10 mln głosów zmarnował, aż do bólu jako wice przewodniczący PO, a teraz wygaduje na filmie promocyjnym głupstwa o szkole, co to nie przygotowuje do „konkretnej pracy”. Potrzebny jest wybitny i inteligentny przywódca o szerokim doświadczeniu społecznym, jak Frasyniuk chociażby. Budka niestety powtarza sam siebie i popełnia błędy. A błędy to sedno upadku PO, czego działacze nadal nie są świadomi, bo za nie nigdy nie przeprosili. Hołownia jawi się jako jedyne dotąd „antidotum”. Ale to za mało. Choć przeskoczył Lewicę ciułającą punkty i drapiącą się po drabinie do obecności w przyszłym parlamencie. W dodatku z oszukańczą retoryką jak to uratowali miliardy dla Polaków. Formacja zdolna odsunąć beznadziejny i szkodliwy PiS od władzy jeszcze nie powstała. Może jak Europa zamknie nam swoje granice, to miliony wreszcie pójdą po rozum do głowy? Bez wstrząsu beneficjenci 500+ się nie obudzą.