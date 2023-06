Dni Solca Kujawskiego pełne muzyki i smaków. Czeka nas wiele atrakcji i zabawa do nocy

Food Trucki zjadą do miasta na inaugurację tegorocznych Dni Solca Kujawskiego czyli już w piątek 9 czerwca. Zaparkują na ul. Generała Stefana Roweckiego „Grota”, między halą OSiR a centrum kultury. Spróbować będzie tu można przysmaków światowej kuchni. W ofercie m.in. kuchnia gruzińska, ukraińska, meksykańska, amerykańska.

- Kontynuujemy tę tradycję, bo to się sprawdziło w poprzednich latach. Mieszkańcy chętnie przychodzą na takie zloty – informuje Tomasz Rudny, dyrektor Soleckiego Centrum Kultury. To ta placówka, przy wsparciu władz miasta, jest głównym organizatorem „Dni Solca Kujawskiego”. W ubiegłym roku powodzenie miały m.in. belgijskie frytki, hiszpańskie paluchy, amerykańskie burgery. Jak będzie tym razem przekonamy się podczas imprezy. Kucharze zapraszają solecczan w piątek 9 czerwca w godz. 12 - 20 i w sobotę 10 czerwca od godz. 10 do 23.