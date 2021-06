Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim trafił nowy wóz strażacki. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Także druhowie z Pokrzydowa zbierali pieniądze na tę inwestycję - pieniądze z tegorocznej sprzedaży kalendarzy przeznaczyli na ten cel, a także pozyskali 9 tys. zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z Warszawy i 1 tys. zł z gminy Zbiczno, za co kupili 2 sztuki suchych skafandrów lodowo-ratowniczych Eques oraz zestaw uzupełniający torbę medyczną. Dzięki wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, OSP w Pokrzydowie pozyskało także nożyce do akcji ratowniczo-gaśniczych o wartości ok. 12 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzydowie jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co oznacza, że jej członkowie są odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni, mają ubezpieczenie oraz przeszli badania lekarskie.

Zobaczcie zdjęcia i wideo z powitania nowego wozu strażackiego, który trafił do remizy OSP w Pokrzydowie: