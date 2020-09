Do szpitala w Grudziądzu będą trafiały najcięższe przypadki pacjentów z koronawirusem z północnej Polski

Szpital w Grudziądzu jest jednym z dziewięciu w całej Polsce, który został wytypowany przez Ministerstwo Zdrowia jako wysokospecjalistyczny o najwyższym, trzecim poziomie leczenia najcięższych przypadków chorych na koronawirusa i wymagający dodatkowo leczenia w specjalistycznych oddziałach z powodu innych chorób.

AKTUALIZACJA. 4 WRZEŚNIA. GODZ. 15

Jak poinformowała Izabela Hirsch - Lewandowska ze szpitala w Grudziądzu, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego od 15 września szpital ma zapewnić 200 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym koronawirusem w następujących zakresach:

choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia z traumatologią, ginekologia i położnictwo, neonatologia, kardiologia, neurologia,neurochirurgia, kardiochirurgia, inwazyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego, chirurgia naczyniowa, pediatria. W decyzji Wojewody z 3 września nie ma wskazania terenu z jakiego będą kierowani do grudziądzkiego szpitala pacjenci. Wszystko wskazuje na to, że będą to chorzy z północnej części Polski. Będzie wsparcie kadry z innego regionu? - Na razie z informacji, które do nas docierają wynika że będziemy musieli zwiększyć bazę łóżkową do około 200. Obecnie mamy 120 "covidowych" miejsc - wyjaśniała do południa w piątek, 4 września Izabela Hirsch - Lewandowska ze szpitala w Grudziądzu.

Jak dodaje Izabela Hirsch - Lewandowska, jeśli będzie duże zapełnienie pacjentów "covidowych" z innego województwa i będzie brakowało personelu, istnieje możliwość że właśnie z tego regionu także będzie kierowana do nas kadra medyczna.

- Mamy nadzieję, że naprawdę będą do nas trafiali pacjenci zarażeni koronawirusem do leczenia wysokospecjalistycznego, a nie pacjenci z zaostrzonymi objawami COVID-19. Tacy powinni trafiać do dedykowanych oddziałów zakaźnych - dodaje Izabela Hirsch - Lewandowska. Co ważne, zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia, do placówek medycznych takich jak Grudziądz będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia, ale także będzie można w nich udzielać świadczeń osobom, które nie są zakażone koronawirusem. Oznacza to, że pozostała część szpitala - poza blokiem zakaźnym - będzie nadal funkcjonowała.

Oprócz Grudziądza, pozostałymi szpitalami o najwyższym, trzecim poziomie lecznictwa zostały także: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

SPZOZ Puławy w Puławach

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie -Koźlu

SPZOZ MSWiA w Białymstoku

Megrez sp. z o.o. w Tychach

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu We wszystkich 9 szpitalach o najwyższym poziomie lecznictwa ma zostać przygotowanych w sumie 2 tys. łóżek "covidowych". Jesienna strategia walki z koronawirusem Ministerstwo Zdrowia także zaprezentowało inne, nowe pomysły na walkę z epidemią na jesień. Zmian jest sporo. M.in. dotyczą testowania oraz większego zaangażowania szpitali powiatowych i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Drugi poziom lecznictwa

Drugi poziom lecznictwa obejmie dotąd funkcjonujące szpitale zakaźne. Chodzi o 87 oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, które będą przygotowane na przyjęcie pacjentów z COVID-19. W sumie znajduje się w nich ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów wymagających opieki typowo internistycznej, ale także np. podłączenia do respiratora. Pierwszy poziom lecznictwa

Pierwszy poziom lecznictwa obejmie szpitale będące w tzw. sieci szpitali. Jest ich w Polsce ponad 600. Testowanie

Testom mają być poddawani pacjenci z objawami: gorączką, kaszlem, dusznościami oraz pacjenci z grup ryzyka, którzy nie wykazują objawów ale: wybierają się do sanatoriów,

są skierowanie do leczenia szpitalnego bądź hospicjów,

umieszczani w DPS-ach Lekarze POZ mają zaangażować się w walkę z koronawirusem Ministerialna strategia zakłada, że do systemu testowania zostaną włączeni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeżeli wynik testu będzie ujemny, to pacjent zostanie pod opieką lekarza POZ. Natomiast, jeżeli będzie pozytywny, to taki pacjent zostanie skierowany na tzw. ścieżkę zakaźną realizowaną w sieci jednostek zajmujących się leczeniem chorób zakaźnych.

Ponadto rozszerzona ma zostać sieć punktów pobrań. Zwiększy się też dostępność do punktów m.in. przez zwiększenie liczby godzin, w których działają.

