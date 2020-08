Szpital w Grudziądzu będzie obsługiwał zakażonych koronawirusem z Pomorza, Warmii i Mazur? "Bez wsparcia kadrowego nie damy rady"

Za to są już transporty pacjentów z sąsiednich województw do Grudziądza. - Często jesteśmy stawiani pod ścianą , gdy dostajemy sygnały, że niezbędna jest natychmiastowa ewakuacja pacjenta zakażonego z zagrożeniem życia, wymagającego specjalistycznej opieki i umieszczenia go pod respiratorem - mówił Hoppe. - Zgłosiliśmy to do wojewody z zapytaniem czy mamy obowiązek przyjmowania tych pacjentów. Formalnie takiego obowiązku nie mamy, ale jako ludzie...

Ministerstwo Zdrowia już od pewnego czasu ogranicza liczbę szpitali jednoimiennych. - Myślę, że do naszego, dużego szpitala próbuje się przypiąć dwa województwa, w których wskaźnik zakażeń jest stosunkowo niski. Być może ktoś pomyślał, że możemy nawet trzy województwa obsłużyć, co jest absurdem, ale nie wiemy jaka będzie ostateczna decyzja - mówił Hoppe.

Dyrektorzy zapewniali, że dużo robią, aby braki kadrowe uzupełnić i mają nadzieje, że w części to się niebawem uda. Prośbę o wsparcie wysłali do wojewody. Czekają na reakcję.

- Łączna wartość do tej pory zabranych, to znaczy skorygowanych, nam środków, przez NFZ do maja to 16,5 mln zł i 1,69 mln zł za czerwiec. W tej chwili mamy informacje, że kolejne korekty będą wynosiły około 8 mln zł in minus - liczył dyrektor Hoppe.

Zapewniał: - Wystąpiliśmy do wszystkich instytucji: wojewody, prezesa NFZ, ale tam są dyrektywy odgórne, po prostu te pieniądze mają być przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich znalezione. Wiemy, że ta procedura jest stosowana wobec wszystkich szpitali, które były szpitalami jednoimiennymi. Bo tak miało być: mieliśmy dostać to, co się nam należy z ryczałtu według umowy na 1 stycznia plus ryczałt za bycie szpitalem jednoimiennym. Jak się okazało, byłoby zbyt pięknie i, niestety, tak nie będzie.