Dodatkowe pieniądze na dopłaty do składek ubezpieczeń. Tego chce samorząd rolniczy OPRAC.: Ewelina Sikorska

Co roku to samo: stresy i niepokoje. "Rolnicy ze wszystkich województw powinni mieć zagwarantowany dostęp do dotowanych ubezpieczeń", wskazuje zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.