Dodatkowy monitoring na Plaży Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. O to interpeluje radna Natalia Marciniak [zdjęcia]

W sierpniu na Plaży Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zamontowano nowoczesne multimedialne urządzenia: ławki solarne wraz z ławostołem z zadaszeniem do gier planszowych. Można podładować telefon komórkowy czy laptopa za pomocą kabla lub indukcyjnie. W stole są zamontowane plansze do gier w warcaby i chińczyka. Z tych udogodnień mieszkańcy i turyści mogą korzystać bezpłatnie. Dodatkowo na panelach znajdują się kody QR, które po przeskanowaniu smartfonem przekierują do wirtualnego spaceru po Kamieniu Krajeńskim. Boczne oparcia ławek zawierają ciekawostki turystyczne o gminie. To wszystko kosztowało ok. 60 tys. zł., z czego 85 procent to dofinansowanie unijne.