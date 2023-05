Dominika Putto najlepsza w rywalizacji K1 200 metrów podczas PŚ w Szeged. Koliadych tuż za podium

Putto z najlepszym czasem swojego porannego półfinału awansowała do biegu medalowego. Co ciekawe, miejsca w finale A zabrakło dla drugiej z Polek. Katarzyna Kołodziejczyk w swoim biegu przypłynęła jako czwarta i zarazem z czwartym czasem półfinałów, co pozwoliło jej awansować jedynie do finału B (była w nim druga). W finale A najlepiej spisała się za to jej reprezentacyjna (polskich kajakarzy wspiera LOTTO – Partner Polskiego Związku Kajakowego) i klubowa koleżanka. Putto, kajakarka Zawiszy Bydgoszcz, z czasem 42.40 sekundy najszybciej pokonała linię mety i tym samym zdobyła pierwszy w tym sezonie polski medal w Pucharze Świata w sprincie kajakowym.

Na szóstej pozycji w wielkim finale K4 500 metrów finiszowały Polki. „Atomówki” trenera Tomasza Kryka, które w Szeged startowały w składzie Karolina Naja, Helena Wiśniewska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto, musiały uznać wyższość m.in. zwycięskich Chinek czy Nowozelandek z multimedalistką olimpijską Lisą Carrington na czele.