Dopłaty 2021. Nabory wniosków i terminy mogą się zmieniać. Co z dopłatami do buraków czy dobrostanu zwierząt?

Trwają przygotowania do kolejnego okresu PROW. Przepisy nie są jeszcze gotowe, a rolnicy czekają na informacje o tym, na jakich zasadach będą mogli otrzymywać dopłaty w 2021 roku, który zacznie się już za nieco ponad 4 miesiące. Co z dopłatami do buraków, do dobrostanu zwierząt, rolnictwa ekologicznego czy zalesiania? Na prośbę KRIR, wyjaśnia te kwestie ministerstwo rolnictwa.

Kończy się PROW 2014-2020, kolejny okres programowania jest jeszcze opracowywany. Trwają analizy poszczególnych sektorów rolnictwa i rok 2021 będzie jeszcze przejściowym, między starymi i nowymi założeniami. Co z dopłatami do buraków cukrowych w 2021 roku? Dopłaty do buraków zostaną bez zmian, odpowiada resort rolnictwa na pytanie skierowane do ministerstwa przez Krajową Radę Izb Rolniczych. "Zarówno płatność związana z produkcją do buraków cukrowych, jak i pozostałe płatności bezpośrednie w roku 2021 będą przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie". Ministerstwo rolnictwa planuje kontynuację działań z PROW 2014-2020. Będą zatem ogłaszane nabory wniosków o przyznanie płatności w ramach: działania Rolnictwo ekologiczne,

działania Dobrostan zwierząt,

Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,

poddziałania: 8.1. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,

poddziałania 8.5. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Czytaj także Opłata za odrolnienie gruntów - ile to kosztuje? kto wydaje zgodę? Obecnie planuje się, że zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w przypadku pakietów przyrodniczych (Pakiet 4. i 5.) i Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone będą podejmowane na 5 lat, a w przypadku pozostałych pakietów – na 2 lata. W okresie przejściowym planuje się, że zobowiązania ekologiczne będą podejmowane na okres 3 lat, a w ramach działania Dobrostan zwierząt – na 1 rok. Dopłaty dla rolników od 2022 roku po nowemu Resort rolnictwa wypowiedział się w odpowiedzi na pismo izby rolniczej, również na temat tego, co czeka rolników od 2022 roku. Od tego momentu planowane są nowe rozwiązania prawne w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. "Procedowany na forum Unii Europejskiej projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący planów strategicznych WPR, przewiduje możliwość ustanowienia wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji w niektórych sektorach i rodzajach produkcji lub typach rolniczych istotnych ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Wśród nich wymienione są również buraki cukrowe", przekazuje resort. W trakcie przygotowywania jest Krajowy Plan Strategiczny dla WPR. Będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania, obejmuje m.in. szereg analiz, w tym analizę sytuacji poszczególnych sektorów. "W związku z powyższym dalsze decyzje dotyczące wsparcia związanego z produkcją w sektorze buraków cukrowych zostaną podjęte dopiero po zakończeniu wspomnianych prac". Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach działań PROW 2014-2020 na rok 2021: 2021 r. – po ogłoszeniu – nabór ciągły - Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

– po ogłoszeniu – nabór ciągły - Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej styczeń 2021 - Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie

- Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie luty 2021 - Restrukturyzacja małych gospodarstw”  bez ASF

- Restrukturyzacja małych gospodarstw”  bez ASF luty 2021 - Premie dla młodych rolników

- Premie dla młodych rolników maj i październik 2021 - Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

- Tworzenie grup producentów i organizacji producentów wrzesień 2021 - Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

- Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej listopad 2021 - „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Terminy naborów wniosków o dopłaty w 2021 roku mogą się zmienić "Ze względu na podejmowane na szczeblu UE decyzje, w chwili obecnej trudno jednoznacznie przesądzić jak będą wyglądały ostatecznie terminy naborów wniosków w 2021 roku oraz zakres zobowiązań, ponieważ uzależnione one będą także od treści przepisów dla okresu przejściowego UE oraz przepisów implementujących wyniki osiągniętego porozumienia w sprawie budżetu dla kolejnej perspektywy finansowej. Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych, a ich ogłoszenie uzależnione będzie także od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzednich naborów)". Źródło: krir.pl