Zaliczki dopłaty bezpośrednich 2020 będą wypłacane jesienią. Powodem COVID-19 i susza

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich za 2020 rok, co mam poprawić sytuację finansową gospodarstw, z których wiele odczuło skutki koronawirusa i jego wpływu na gospodarkę. Nie bez znaczenia pozostaje wiosenna susza.

Zaliczki dopłat bezpośrednich 2020 - kiedy będą wypłacane?

Termin, kiedy ARiMR będzie mogła zacząć realizować przelewy zaliczek dopłat 2020 na konta rolników, to 16 października. Wypłaty potrwają do końca listopada. Po 1 grudnia agencja rozpocznie przekazywanie pozostałej części. Czas na dokończenie wypłat będzie miała do końca czerwca 2021 roku. Zdecydowana większość pieniędzy, 70% przyznanych dopłat bezpośrednich za 2020 rok, ma trafić do rolników jeszcze w tym roku.