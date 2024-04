Dopłaty 2024. Rolnicy liczą na korzystne zmiany w płatnościach - będą też dopłaty do zbóż

Będą dopłaty do zbóż

Tyle jest zarejestrowanych wniosków od rolników

Od 15 marca 2024 r. do 26 kwietnia br. w województwie kujawsko – pomorskim zostało zarejestrowanych 9 978 wniosków o przyznanie płatności obszarowych, w tym 5 763 wniosków z deklaracją o płatności ONW. Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR poinformował, że 5 356 wniosków zawiera również deklarację ekoschematów: najwięcej Rolnictwo węglowe (4 124) oraz Dobrostan zwierząt (1 098) .

Po raz kolejny można wnioskować o to wsparcie wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Zaś rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Planowane zmiany na ten rok

ARiMR podkreśla, że katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. Będą też nowe - o tym niedawno poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (szczegóły na stronie internetowej www.gov.pl/web/rolnictwo).

Agencja wyjaśnia, że jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Co ważne, propozycja ta wymaga jeszcze akceptacji Komisji Europejskiej.

ARiMR dodaje, że niebawem Parlament Europejski będzie głosować nad zmianami w rozporządzeniach poświęconych warunkowości: „(...) W odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich modyfikacje przepisów mają dotyczyć: zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości; większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6); uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7) czy zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8). Z tą ostatnią zmianą związane jest wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji.(...)”