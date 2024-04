Nowe techniki genomowe - resort rolnictwa podtrzymuje wątpliwości

Dwie kategorie NGT

Miało to związek z głosowaniem w Parlamencie Europejskim w sprawie uproszczeń we uwalnianiu do środowiska roślin NGT i wprowadzaniu do obrotu żywności i pasz pochodzących z tych roślin.

Polska oczekuje jednoznacznej decyzji

Polscy producenci rolni przyjęli to z oburzeniem: Dotychczasowe stanowisko polskie jest krótkowzroczne, niekonsekwentne, a dla wielu rolników i ich branżowych związków po prostu niezrozumiałe, z góry ustawiające naszych producentów rolnych na przegranej pozycji nie tylko w rywalizacji z konkurentami z krajów trzecich (takich jak Ukraina, Brazylia, Kanada czy Argentyna), ale również z niektórymi państwami UE, jeżeli miałaby zostać zastosowana klauzula opt-out (państwo może odstąpić od określonej sfery polityki UE, zapobiegając tym samym całkowitemu impasowi – przy. red.) – tłumaczą w piśmie do ministra rolnictwa.

Zmiany muszą być dobrze przemyślane

Konieczna jest rzetelna debata

Przypomina on, że Polska od samego początku prac nad projektem rozporządzenia zwraca uwagę na kwestię patentowania NGT. - Naszym zdaniem konieczne jest wyłączenie ze zdolności patentowej roślin, genów i cech genetycznych, które można znaleźć w naturze lub uzyskać za pomocą konwencjonalnych technik hodowlanych oraz zapewnienie dalszego swobodnego dostępu hodowców do materiałów hodowlanych, a rolników do materiału ze zbioru zgodnie z zasadami Konwencji UPOV i rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94. Kontynuowanie tych zasad jest utrzymaniem stabilnego rozwoju hodowli roślin oraz zapewnieniem równego dostępu do materiałów hodowlanych dla małych, średnich i dużych firm.