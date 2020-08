Dopłaty do paliwa 2020. Ostatni dzień na złożenie wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

W sierpniu jest druga okazja do ubiegania się przez rolników o dopłatę do paliwa. W tym roku początek miesiąca przypada w sobotę, więc wnioski w urzędach można składać od 3 sierpnia 2020. Nabór potrwa do 31 sierpnia . Pierwszy termin składania wniosków był w lutym.

Wniosek należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku tradycyjnie dołączamy faktury VAT (lub ich kopie), które są dowodem zakupu oleju napędowego. Faktury mogą pochodzić z okresu między 1 lutego a 31 lipca 2020 roku.

Pieniądze w ramach zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze będą wypłacane w październiku gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - zwierzęta

Od ubiegłego roku hodowcy bydła mają dodatkowy limit paliwa, do jakiego mogą dostać dopłatę.

Poza fakturami za zakup oleju napędowego do wniosku o zwrot podatku trzeba dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta rolnego. Dokument odnosi się do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Informacja jest ustalona z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (System identyfikacji i rejestracji zwierząt.