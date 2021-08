Dorian Bartkiewicz: Igrzyska w Tokio były dla mnie wspaniałym przeżyciem

Ostatnio dostąpił Pan prestiżowego zaszczytu. Został Pan powołany jako mechanik naszej ekipy kolarskiej na igrzyska w Tokio. Jak do tego doszło?

Powołał mnie Polski Związek Kolarski. Nie zrobił tego jednak tylko w własnym zakresie lecz nastąpiło to po odpowiedniej rekomendacji mojej osoby przez trenera Kadry Narodowej Kobiet w Kolarstwie Szosowym Mariusza Mazura. Jest to trener z Dzierżoniowa. Współpracuję z nim od 4 lat. Jeżdżę z nim na mistrzostwa Europy oraz na mistrzostwa świata. Byłem między innymi w norweskim Bergen, w szkockim Glasgow, angielskim Yorkshire, na wyścigach we Francji. Pewnie w jego oczach na taką właśnie misję olimpijską sobie w jakiś tam sposób zapracowałem.