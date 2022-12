Dotacje na remonty kamienic we Włocławku. Tak wyglądają odnowione budynki w Śródmieściu

Te kamienice z Włocławka zostały wyremontowane dzięki dotacji

Tyle dotacji można otrzymać na remont kamienic w strefie rewitalizacji we Włocławku

Dotacje do remontów są jednym z narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR), wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dzięki wprowadzonym we Włocławku przepisom, właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości mogą ubiegać się o wsparcie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych.