Dr Zarudzki, zastępca dyrektora w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego: - Tu potrzeba czasu, cierpliwości, nauki i współpracy

Czym są ekoschematy?

To nowy rodzaj płatności bezpośrednich dla rolników, które są dostosowane do naszych krajowych warunków a jednocześnie realizują cele środowiskowe, klimatyczne i dobrostanu zwierząt. Poza tym jest to promowanie praktyk, które przekładają się na dochody rolników, na zwiększenie żyzności gleby czy jej odporności. Co prawda ekoschematy nie są dla rolników obowiązkowe, ale muszą być wdrożone w danym kraju członkowskim. A to oznacza, że każde państwo należące do Unii Europejskiej musi stworzyć możliwości do otrzymania takiej płatności. Budżet tych bezpośrednich płatności w latach 2023-2027 wynosi 17,33 mld euro, w tym na ekoschematy przeznaczono 4,33 mld euro, czyli 25 proc. tej koperty finansowej płatności bezpośrednich.

Może sama konstrukcja tych dopłat nie jest prosta, ale trzeba pamiętać, że po raz pierwszy polscy rolnicy będą mieli je zrównane do tych średnich w Unii Europejskiej. Zabiegaliśmy o to przez lata. To było dążeniem każdego ministra rolnictwa po 2015 roku. O to, żeby te nasze dopłaty wyrównać. Nie do tych największych, ale do tych średnich i to nam się udało. Postrzegam to jako sukces.