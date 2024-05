Dramat we Włocławku! 3-latka włożyła rączkę do włączonej maszynki do mielenia mięsa Katarzyna Piojda

3-letnia dziewczynka włożyła rękę do uruchomionej maszynki do mielenia mięsa. Do zdarzenia doszło na osiedlu Michelin we Włocławku. Jaroslaw Jakubczak/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

3-letnia dziewczynka włożyła rękę do uruchomionej maszynki do mielenia mięsa. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło we Włocławku.