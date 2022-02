Dramatycznie rośnie w Polsce liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży

- Wszyscy alarmują, że psychiatria dziecięca i młodzieżowa pogrążona jest w głębokim kryzysie.

- Widzimy wzrost liczby dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy, ale ten kryzys trwa od wielu lat. Problemem jest mała liczebność kadr. Specjalizacja z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży jest jedną z najtrudniejszych w medycynie. Od wielu lat jest także specjalizacją deficytową. Bardzo trudno ją przeprowadzić, ponieważ uwarunkowana jest koniecznością odbywania kilku długotrwałych staży poza miejscem zamieszkania, bo tylko w kilku miejscach w Polsce można ją odbyć. To również specjalizacja interdyscyplinarna, wymagająca uwzględnienia staży z neurologii dziecięcej oraz z psychoterapii dzieci i młodzieży. To zagadnienia z różnych stron przygotowania medycznego. Liczba specjalistów oraz osób szkolących się jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb.

- Na dodatek mamy nadzwyczajną sytuację, od dwóch lat panuje pandemia.

- I wszystkie problemy się zwielokrotniły, narosły i nabrzmiały. Wyraźnie większa liczba dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia psychologicznego, leczenia psychiatrycznego. Spowodowało to, że uzyskanie pomocy dla tych osób stało się w Polsce niezwykle trudne.