Drogi na Kujawach i Pomorzu mają być spięte w jedną całość. Do 2030 roku

- Nadrzędnym celem tego programu w naszym regionie jest wypełnienie luk w systemie drogowym. Za 10 lat ten system będzie spięty w funkcjonalną całość. Ostatecznie chodzi w tym o poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców, o zmniejszenie liczby wypadków. Ważne będą też obwodnice, które wyprowadzą ruch tranzytowy z miast - powiedział Józef Ramlau.

Priorytetem są „eski”

Sebastian Borowiak, szef oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, przypomniał że w ramach budowy drogi ekspresowej S5, w naszym regionie oddano już do ruchu odcinki wchodzące w skład obwodnicy Bydgoszczy od węzła Bydgoszcz Północ do węzła Bydgoszcz Błonie oraz trasę od węzła Szubin Północ do granicy z województwem wielkopolskim.

W czwartym kwartale tego roku ma się zakończyć budowa niemal 10-kilometrowego odcinka S5 od węzła Bydgoszcz Błonie do węzła Szubin Północ i tym samym Bydgoszcz uzyska bezpośrednie połączenie ekspresowe z Poznaniem i Wrocławiem. Latem przyszłego roku, po oddaniu dwóch kolejnych odcinków S5 o długości ponad 45 km, trasa wydłuży się do Nowych Marz i Autostrady A1.