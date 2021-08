Kujawsko-Pomorskie. Fotoradary robią drogie zdjęcia z wakacji. Najskuteczniejszy jest ten w Solcu Kujawskim

W tym miejscu – w rejonie skrzyżowania DK 10 z drogą wojewódzką nr 249 (to ul. Leśna w Solcu Kujawskim) obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godz. i nie wszyscy kierowcy zwalniają z dozwolonej na wcześniejszych odcinkach „dziewięćdziesiątki”. Niekiedy też jadą znacznie szybciej, nie robiąc sobie nic z wielce wymownej nazwy tej trasy - Drogi Śmierci. To jedyny stacjonarny fotoradar między Toruniem a Bydgoszczą.

W pierwszym półroczy 2020 roku fotoradar zarejestrował więcej, bo 6815 wykroczeń. Spadek nie oznacza reguły – na niektórych drogach tendencja jest odwrotna.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 14 stacjonarnych fotoradarów i 3 rejestratory wjazdu na skrzyżowania (to system kamer monitorujących) - podaje nam Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Na drugim miejscu w skuteczności fotografowania zbyt szybkich aut jest urządzenie w Górnej Grupie gm. Dragaczu na DK nr 91 – to 1973 przypadków w pierwszym półroczu tego roku, zaś w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku – aż 3598. Na trzecim miejscu z tegorocznym wynikiem 1658 zdjęć i ubiegłorocznym 2988 jest urządzenie pomiarowe w Toruniu na DK 80 (ul. Lubicka).