Drogi w Bydgoszczy dziurawe jak sito. Nieszczęsny efekt przymrozków

Dziury na ulicach głównych i osiedlowych

Sytuacja nie poprawia się na [b]Kijowskiej, która od półtora roku przejmuje sporą część ruchu po tymczasowym zwężeniu ulicy Fordońskiej (jako dojazd do Curie-Skłodowskiej i dalej w kierunku ronda Skrzetuskiego. Za objazd odcinka ulicy Fordońskiej służy również Bałtycka, którą niedawno naprawiano. Co do ulicy Kijowskiej, drogowcy nie ukrywają, że będzie mogła zostać wyremontowana dopiero po zakończeniu budowy nowego mostu i przebudowy ulicy Fordońskiej.