Drogi w w okolicach Tucholi są w kiepskim stanie i do remontu! Lista jest długa

O remonty dróg do włodarzy apelują radni. Ostatnio radna powiatowa Barbara Drewczyńska prosiła o remont drogi na brukowym odcinku Kiełpin - Wymysłowo: - Doraźne zasypywanie wybranych tylko dziur tłuczniem przynosi niewielką poprawę na chwilę. Przeważnie do pierwszego deszczu.

Drewczyńska podkreśliła też, by zarząd powiatu zmobilizował Zarząd Dróg Wojewódzkich do remontu nawierzchni na drodze nr 237 na odcinku z Tucholi do Czerska w obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: - Jest to droga niebezpieczna. Wszyscy ją z nas znają. Jest bardzo wąska, nawierzchnia bardzo zniszczona, nierówna i poobrywane są pobocza. W zdecydowanej większości na tej drodze brak oznakowania poziomego, tylko w trzech tygodniach doszło do trzech groźnych wypadków, w tym jednego śmiertelnego.

Kolejny wniosek radnej dotyczył ul. Łąkowej w Legbądzie i usunięcia tam licznych dziur w jezdni i wyrównania poboczy.