Druga odsłona akcji „Zero Jest OK – bezpiecznie nad wodą”. Otylia Jędrzejczak walczy z wysoką liczbą utonięć

Statystyki utonięć w Polsce wciąż są bardzo niepokojące, a Polska wciąż jest w ogonie Unii Europejskiej. Tylko od czerwca życie w akwenach wodnych straciło około dwustu osób.

– Walczymy o to, by każdy z nas z rozwagą podchodził do żywiołu, jakim jest woda. Nikt nie może lekceważyć wody i nikt o akwenie otwartym nie może powiedzieć, że na pewno go zna, że na pewno wie, jak wygląda dno. Jako była pływaczka, która większą część życia spędziła w wodzie i chyba może powiedzieć o sobie, że umie pływać, nie decyduję się na pływanie na akwenach, których nie znam – mówi Otylia Jędrzejczak.

Projekt realizowany przez Fundację Otylii Jędrzejczak nosi nazwę „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą”, bo znakomita polska pływaczka chce, by kiedyś po stronie utonięć można było wpisać do statystyk liczbę zero. Niestety, takich dni jest bardzo niewiele – od początku wakacji, czyli od 1 lipca, zaledwie siedem. Wszystkie te dni miały też wspólny mianownik – deszczową pogodę, co oznaczało, że po prostu mniej osób wybierało się tego dnia nad wodę.