Druga waloryzacja emerytur we wrześniu - to już niemal pewne. Pierwsze podwyżki od marca 2024

Planowana waloryzacja. Wzrost emerytur i rent w 2024 roku

Zmiana w systemie waloryzacji może prowadzić do istotnych skutków dla przyszłych podwyżek emerytur . Na przykład, październikowa waloryzacja mogłaby wynieść minimum 5%, co oznacza, że waloryzacja w marcu (w przyszłym roku) byłaby pomniejszona o ten wskaźnik.

Wiceminister Sebastian Gajewski podkreślił, że celem drugiej waloryzacji jest zapewnienie emerytom odpowiedniej kompensaty w przypadku wzrostu inflacji powyżej 5 proc. Jest to szczególnie istotne, aby emeryci nie musieli czekać na podwyżkę do kolejnego roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już złożyło wniosek o wpisanie projektu dotyczącego drugiej waloryzacji do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Projekt jest obecnie analizowany przez różne instytucje rządowe.

Niedawno ogłoszono waloryzację emerytur od marca. Rząd szykuje się już do kolejnego podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych. Tym razem waloryzacja ma być powiązana z poziomem inflacji za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Oznacza to, że w przypadku realizacji prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podwyżka emerytur w marcu przyszłego roku mogłaby ograniczyć się jedynie do 2,5%. Niemniej jednak, istnieje pewien plus - seniorzy nie musieliby czekać cały rok na rekompensatę za wzrost cen, gdyż druga waloryzacja pozwoliłaby na częściową kompensację już w drugiej połowie roku.