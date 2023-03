Duże zmiany dla frankowiczów. Takie nowe ugody mają zawierać z bankami. Korzystne!

Banki muszą płacić

I tak: prawomocnym wyrokiem z 8 marca Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Banku Millennium. Oznacza to, że umowa z MB z 2008 roku jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz klientów ponad 150 tys. zł. Tego samego dnia sąd oddalił również apelację mBanku. Unieważnił umowę z 2008 roku i nakazał zapłacić kredytobiorcom ponad 146 tys. zł. I ostatnia sprawa: Getin Bank nie odwołał się od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 13 grudnia 2022 roku, w którym sąd zasądził dla klientów 270 tys. zł. Oznacza to, że wyrok jest już prawomocny.

Banki o dobrej dla frankowiczów opinii rzecznika generalnego TSUE: To nie jest wyrok

To tylko wybrane przykłady najbardziej aktualnych spraw z naszego województwa.e obecnie frankowicze wygrywają ponad 90 procent z nich, kończą się zwykle unieważnieniem umów.

Jest to olbrzymi problem dla banków, ale niejedyny. Jesienią prawdopodobnie zapadnie niekorzystny dla nich wyrok TSUE. O tym, że może nie być po myśli banków, świadczy niedawna opinia rzecznika generalnego TSUE. Powiedział, że umowy kredytowe frankowiczów są od początku nieważne z powodu zawarcia w nich przez banki nieuczciwych warunków, nie mają on prawa domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń, oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Rzecznik podkreślił, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania.

Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w kolejnych umowach kredytu zawieranych z konsumentami.