Duże zmiany w kierownictwie kujawsko-pomorskiej Policji. Były odejścia i nominacje

- W pierwszych słowach zwrócę się do Komendanta Wojewódzkiego z Olsztyna, a myślę, że jestem wyrazicielem myśli nas tu zgromadzonych, wyrażam wdzięczność za to, jak służyłeś na ziemi kujawsko-pomorskiej - powiedział do Mirosława Elszkowskiego inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. - Na pewno jesteś częścią historii Policji w tym regionie. Jeszcze raz gratuluję objęcia stanowiska. Panom Komendantom, obejmującym swoje obowiązki, gratuluję „podjęcia rękawicy”. Stanowimy teraz nowy zespół. Myślę, że będzie się nam dobrze pracowało.