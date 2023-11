Duże zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. To czeka teraz pasażerów. Nowy rozkład jazdy PKP-PLK i Polregio

Nowa korekta rozkładu jazdy obowiązuje od 15 listopada do 9 grudnia. PKP Polskie Linie Kolejowe wraz z przewoźnikami opracowały połączenia w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych dla atrakcyjnych podróży, a wykonawcom zapewnić kontynuację prac.

Zmiany w nowym rozkładzie jazdy PKP-PLK i Polregio bez zmian

Gdzie są bieżące informacje o kursach pociągów?

Zmiany w regionalnych kolejach od 10 grudnia 2023

Karol Jakubowski mówi, że zmiany w rozkładzie jazdy PKP w naszym regionie pojawią się od niedzieli, 10 grudnia 2023 roku: - Ma to związek z tym, że w niektórych kujawsko-pomorskich lokalizacjach pojawią się nowe stacje kolejowe.

Przypomnijmy, w zeszłym roku spółka PKP PLK ogłosiła przetargi, też w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” na projekty i budowę nowych przystanków Grudziądz Rządz i Tuchola Rudzki Most.

Na Kujawach i Pomorzu pojawią się nowe stacje kolejowe - tutaj!

10 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów, planowane jest oddanie do użytku przystanku Tuchola Rudzki Most w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Międzylesie. Z nowego przystanku będzie można wsiąść do pociągów w kierunku Chojnic i Bydgoszczy (linia nr 208 Działdowo - Chojnice).