Dwa nocne "Spacerki po Chełmnie", koncert, spotkanie z twórcą Teleexpresu. Zdjęcia

Podczas Nocy Muzeów odbyły się dwa bezpłatne nocne "Spacerki po Chełmnie" z przewodnikami. Każdy z innymi atrakcjami turystycznymi.

Nocne "Spacerki po Chełmnie"

Pierwszy "Spacerek" zorganizowano w sobotę o godz. 21.30. Przewodnik Monika Szwarocka-Loba powiodła uczestników do części wschodniej miasta z wejściem m.in. do kościoła podominikańskiego. Natomiast drugi, z przewodnik Anną Grzeszną-Kozikowską, to zwiedzanie zachodniej części miasta z farą.